AJet 3 Yeni Uçakla Filoyu Genişletti

YURT içi ve yurt dışında açtığı destinasyonlarla uçuş ağını genişleten AJet, Boeing 737-8 MAX tipi 3 yeni uçak, ABD'den İstanbul'a getirilerek AJet filosuna katıldı.
Filo genişletme çalışmaları kapsamında TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ tescilli fabrika çıkışlı üç uçak, ocak ayı içerisinde Boeing'in ABD'nin Seattle kentindeki üretim merkezinden İstanbul'a getirildi. Teslim süreçleri tamamlanan Boeing 737-8 MAX tipi uçaklar, kabin donanımı ile yerli üretim 'Miligram' koltuklarının montajının tamamlanmasının ardından tarifeli seferlere alınacak.
AJet filosunda, TC-OHT, TC-OHI ve TC-OHJ ile 13 fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağı olacak. AJet, 2026 yılı boyunca Boeing ve Airbus uçakları filosuna katmayı sürdürecek. Yıl sonunda AJet filosunun yüzde 76'sı yeni nesil uçaklardan oluşacak.
TC-OHT tescilli uçak, ABD'den Türkiye'ye uzanan yolculuğu sırasında Grönland üzerinden geçerken Kuzey Işıkları eşliğinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde oluşan bu doğal manzara, AJet logosuyla etkileyici bir görsel şölen sundu.
