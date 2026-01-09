AJet Tahran Uçuşlarını İptal Etti

AJet, İran'ın başkenti Tahran'a bugün ve yarın yapılması planlanan 6 uçuşunun iptal edildiğini duyurdu.

AJet'ten yapılan açıklamada, "İran'daki bölgesel gelişmeler nedeniyle 9 Ocak Cuma ve 10 Ocak Cumartesi Tahran'a yapılması planlanan toplam 6 seferimiz iptal edilmiştir. Misafirlerimize seferlerin güncel durumuyla ilgili bilgilendirme yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.