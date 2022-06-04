Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan 'ı, çok sayıda vatandaş ellerinde Türk bayrakları ve parti bayrakları ile karşıladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam ilçesine geldi - Son Dakika

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