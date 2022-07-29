Dağlı, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili , Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile Horzum, Çulluuşağı, Çamdere, Düzağaç, Kızlarsekisi, Kalkumaç, Görbeyaz, Kapıkaya ve Yukarıgeçili mahallelerini ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti Adana Milletvekili Dağlı, Kozan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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