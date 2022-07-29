AK Parti Adana Milletvekili Dağlı, Kozan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Adana Milletvekili Dağlı, Kozan'da ziyaretlerde bulundu

29.07.2022 11:56
AK Parti Adana Milletvekili Dağlı, Kozan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı, Kozan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Dağlı, beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Yusuf Bilgili, Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ile Horzum, Çulluuşağı, Çamdere, Düzağaç, Kızlarsekisi, Kalkumaç, Görbeyaz, Kapıkaya ve Yukarıgeçili mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşların sorunlarını dinleyen Dağlı, gerekli notları aldıklarını ve çalışmalarına bu doğrultuda devam edeceklerini belirtti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Adana Milletvekili Dağlı, Kozan'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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