AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay: "Azerbaycan'ın yanındayız" - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay: "Azerbaycan'ın yanındayız"

07.10.2020 15:57
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay:

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek, "Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesiyle bölge yeniden barış ve huzura kavuşacaktır.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, Ermenistan'ın saldırıları karşısında Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirterek, "Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesiyle bölge yeniden barış ve huzura kavuşacaktır." dedi.

Uluçay, parti binasında düzenlediği ilk basın toplantısında, 29 Eylül'de AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile göreve başladığını söyledi.

Teşkilat mensupları ile birlikte davayı ve bayrağı daha yukarılara taşımak için gece gündüz çalışacaklarını dile getiren Uluçay, şunları kaydetti:

"2023 seçimleri için şimdiden çalışmalarımıza başlayacağız. Rabb'im kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Önümüzde genel merkezimizin belirleyeceği bir takvimde il kongremizi yapmayı planlıyoruz. Bu noktada il başkanlığı görevinden istifa eden önceki dönem il başkanımız Hüseyin Sezen'e de yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederiz."

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırması üzerine başlatılan operasyona ilişkin de Uluçay, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da dost ve kardeş Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdürecektir. Bölgemizin tabiri caizse İsrail'i olan Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarını terk etmesiyle bölge yeniden barış ve huzura kavuşacaktır. Bu bir hesaplaşmadır, bu hesaplaşmada da AK Parti olarak bizim tarafımız ve çizgimiz bellidir." dedi.

Uluçay, daha sonra AK Parti hükümetlerinin Afyonkarahisar'da yaptığı yatırımlar ile çalışmaları anlattı.

Basın toplantısına İl Başkan Yardımcıları İbrahim Eroğlu ve Hüseyin Menteş de katıldı.

Ermenistan, Azerbaycan, AK Parti, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Uluçay: 'Azerbaycan'ın yanındayız' - Son Dakika


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