Son Dakika Haberleri: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak"
Son Dakika Politika AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: 'İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak' - Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak"

6 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Biz İstanbul'un alt yapısını mükemmel şekilde yaptık, itiraz eden varsa dünyanın önde gelen bilim adamlarına sorsun. Sürekli su vermek için bütün tesisler mükemmel bile olsa bu yetmiyor, bilgi ve tecrübe olacak.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu:

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Biz İstanbul'un alt yapısını mükemmel şekilde yaptık, itiraz eden varsa dünyanın önde gelen bilim adamlarına sorsun. Sürekli su vermek için bütün tesisler mükemmel bile olsa bu yetmiyor, bilgi ve tecrübe olacak. Bir de İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak" dedi.


AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, İstanbul'daki içme suyu temin sisteminin dünyanın en ileri temin sistemi olduğunu belirterek, "En ileri teknolojileri İstanbul'a biz kurduk. Su için döşediğimiz borular Ekvator'un çevresinin yarısı kadar boru döşedik. Bu şebeke 200 yıl dayanıklı 200 yıl. İrsale hatları arıtma tesisi depolar terfi merkezleri her şey mükemmel. Fiziki kaybı yüzde 6'ya indirdik" ifadelerini kullandı.


Eroğlu, Melen'den şu anda su verildiğini kaydederek, "Geçen sene 280 bin metreküp suyu Melen'den basmışız. Bütün Türkiye'de kuraklık söz konusu oyuyor. 7 yılda bir büyük kuraklık oluyor. Biz İstanbul'un alt yapısını mükemmel şekilde yaptık itiraz eden varsa dünyanın önde gelen bilim adamlarına sorsun. Sürekli su vermek için bütün tesisler mükemmel bile olsa bu yetmiyor, bilgi ve tecrübe olacak. Bir de İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak" diye konuştu. - ANKARA

AK Parti, İstanbul, Afyon, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 06:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Babacan'ın partisinin kuruluş tarihini Ocak ayına ertelediği iddia edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş evinde ağırladığı Erzincanspor'u 3-0 mağlup etti Pentagon'dan "Orta Doğu'ya 14 bin ek asker göndermeyi değerlendirmiyoruz" açıklaması Hindistan'da bir kadın tecavüzle suçladığı erkekler tarafından yakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 01:00:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Eroğlu: "İstanbul'a hizmet için şevk ve heyecan olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]