AK Parti Amasya Milletvekili Çilez yapımı tamamlanan okul binasını inceledi - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili ve TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Hasan Çilez, yapımı tamamlanan Merzifon Namık Kemal Ortaokulu'nda incelemelerde bulundu.

Çilez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 derslikli Namık Kemal Ortaokulu yeni binasının Merzifon'a hayırlı olmasını diledi.

Öğrencilerin yarınlara umutla bakabilmesi için kaliteli bir eğitim alması gerektiğini aktaran Çilez, "Çocuklarımız, sağlıklı ve modern eğitim kurumlarında huzurlu ve başarılarla dolu bir öğrencilik yaşamı sürdürürlerse geleceğe güvenle yürürler. Eğitim en temel önceliğimiz. Bunun için her dönem en büyük kaynağı eğitime ayırmaya devam ediyoruz. Yeni okul binasında evlatlarımız aldığı nitelikli eğitimlerle, geleceklerini daha etkin ve verimli tasarlayacaklardır." diye konuştu.

Çilez, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat'tan ilçedeki okulların genel durumu, eksikleri, sorunları ve eğitim öğretim hakkında bilgi aldı.