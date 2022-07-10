AK Parti Antalya Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Antalya Teşkilatı bayramlaştı

10.07.2022 12:53
AK Parti Antalya Teşkilatı bayramlaştı

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Antalya İl Teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Mimar Sinan Kongre Merkezi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne değil, ülkenin geleceğine yönelik hedefler koyduğunu ve bu doğrultuda çalıştığını söyledi.

Gelecek yıl yapılacak seçimleri hatırlatan Köse, "Türkiye'nin geleceği için AK kadrolara ihtiyaç var. Bu davayı çocuklarımız, torunlarımız için yürütüyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir lider yarın için hedefler koymaz ama Cumhurbaşkanımız çocuklarımız, torunlarımız, gelecek nesillerimiz için 2053, 2071 hedefleri belirliyor." diye konuştu.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da bayramlaşmada her zaman olduğu gibi birlik, beraberlik tablosu ortaya koyduklarını söyledi.

Parti olarak gücü milletten aldıklarını belirten Taş, 20 yıldır girilen her seçimden zaferle çıktıklarını, gelecek yıl yapılacak seçimde de milletin kendilerini yanıltmayacağını kaydetti. Bugüne kadar yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Taş, "20 yıldır yaptıklarımız ortada. Anlatacak çok şeyimiz var. Diğer tarafın anlatacak hiçbir şeyi yok. Yaptığımız yolun yamasını bile yapamıyorlar. Altyapı sorunlarını, sivrisinek problemini bile çözemiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de teşkilat üyelerinin bayramını kutladı.

Programa AK Parti MKYK Üyesi ve eski Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya Milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Aydın ve Atay Uslu, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin ve teşkilat üyeleri katıldı.

YORUMLAR
500
Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı Boyraz ilçesindeki öğrencileri yine unutmadı Cankurtaran robot 'Fasty' saniyelerle yarışıyor Cankurtaran robot 'Fasty' saniyelerle yarışıyor
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Milletvekili, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Antalya Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:37 İstanbul'da hayatı felç eden sağanak yağıştan en çok nasibini alan ilçe Sarıyer oldu! 113 kilogramlık yağışla zirvede yer aldı
12:31 Kanalda kaybolan Suriyelinin cansız bedeni bulundu! Yeğenini kurtarmak istemişti...
12:24 AK Parti ve CHP'nin bayramlaşması siyasi polemiğe dönüştü! EYT sorunu Kılıçdaroğlu'nun SGK döneminde mi oluştu?
12:16 Sri Lanka'da sosyalist hükümet ekonomiyi batırmıştı! İşgal edilen başkanlık sarayında tomar tomar para ortaya çıktı
12:16 Arda Kural'ın dönüşü muhteşem oldu! Son hali büyük beğeni topladı
12:13 Oyuncu Hazar Ergüçlü'nün mini bikinisi olay oldu! "Hiç giymeseydin, incir yaprağı da alternatif" yorumu dikkat çekti
12:11 Alibeyköy Barajı'na giren çocuk boğularak can verdi! 40 dakika süren ilk yardım yeterli olmadı...
12:09 Koronavirüs vakaları yine coştu! Hatırlatma dozu randevuları E-nabız sisteminde açıldı
12:09 AK Partili ilçe başkanlığının miting fotoğrafı DEVA Partisi'ne ait olduğu ortaya çıktı: Eleştiriler sonrası paylaşım kaldırıldı
12:05 Bayramda kardeş cinayeti! Miras yüzünden küs olduğu ağabeyini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 12:58:18. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Antalya Teşkilatı bayramlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement