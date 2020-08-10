AK Parti Araban İlçe Başkanı Kasney'in oğlu dünya evine girdi - Son Dakika

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kasney'in oğlu dünya evine girdi

AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in oğlu Kamil Bahadır Kansey dünya evine girdi.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 10:29

Kaynak: AA

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