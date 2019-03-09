Son Dakika Haberleri: AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem'in Afişlerine Boyalı Saldırı

AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem'in Afişlerine Boyalı Saldırı

22 dakika önce

AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'i ve projelerini tanıtan, Ataşehir'in farklı noktalarına asılan afişlere boyalı saldırılar gerçekleşti.

AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem'in Afişlerine Boyalı Saldırı, System.String[]
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'i ve projelerini tanıtan, Ataşehir'in farklı noktalarına asılan afişlere boyalı saldırılar gerçekleşti.

Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'i tanıtan pankartlar seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'in farklı noktalarına asıldı. Ataşehir halkı tarafından yoğun ilgi gören İsmail Erdem'in pankartları kimliği belirsiz kişilerce boyalı saldırıya uğradı.

Yoldan geçerken boya atılan afişe gördüğünü söyleyen Mehmet Yılmaz, "Emeğe saygısızlık, hangi parti olursa olsun bu şekilde yapılmasını yanlış buluyorum. Millet iradesini sandıkta koymalı. Yoldan geçerken tesadüfen gördüm. Açıkçası üzücü bir durum. Ataşehir'e yakışmayan bir hareket" dedi.

Burak Emre Küçük ise, "Böyle şeyler doğru değil. Böyle şeylerin olmasına gerek yok. Herkes oyunu atsın, başkanını seçsin. Yaptıkları yanlış bir şey" şeklinde konuştu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı olayla ilgili suç duyurusunda bulunacak

İsmail Erdem'in afişlerine boyalı saldırı yapılmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı Mehmed Emin Özkaya, Ataşehir'i geleceğe taşıyacak İsmail Erdem'i ve projelerini tanıtan afişlere boya saldırısını kınadıklarını, olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:16 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, İsmail Erdem, Ataşehir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EYT'lilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mektup: Derdimiz Seçimle Değil, Geçimle AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan

Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı Bedelli Askerlik İçin Belirlenen 31 Bin TL Ücrete Tepki Yağıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 09:38:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Ataşehir Adayı İsmail Erdem'in Afişlerine Boyalı Saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]