AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem Gençlerle Bowling Turnuvasına Katıldı
1 saat önce
AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem gençlerle bowling turnuvasına katıldı Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den bowling şovİSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem...
AK Parti Ataşehir
Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem
gençlerle bowling turnuvasına katıldı Sancaktepe Belediye
Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem'den bowling şov
İSTANBUL - Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem gençlerle bowling turnuvasına katıldı. Başkan İsmail Erdem'in Ataşehir'de gençlerle buluşarak bowling oynaması renkli görüntülere sahne oldu.
Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem esnaf ziyareti esnasında önünü keserek bowling turnuvası sözü alan gencin davetini geri çevirmedi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem gençlerin daveti üzerine Watergarden'da bowling turnuvasına katıldı. Başkan İsmail Erdem'in Ataşehir'de gençlerle buluşarak bowling oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Ataşehirli gençler İsmail Erdem'in davetlerini geri çevirmemesine sevindikleri görüldü. Erdem, turnuva sonrası gençlere selfie çekindi.
İlk atışta 10 lobuttan 9'unu deviren Başkan İsmail Erdem, "Bir gün önce YEDPA'da esnaflar ile bir araya gelirken gençler ile orada karşılaştık. Bizi bowlinge davet ettiler. Beraber oynayabilir miyiz? dediler. Biz de gençlerimizin talebini kırmadık geldik. Birlikte eğlenceli hoş bir vakit geçirmiş olduk. Öncelikli olarak gençlerimizin davetine teşekkür ediyorum. Kendilerine sağlık, sıhhat için bolca spor yapmayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdem'in davetlerini geri çevirmediği için çok mutlu olduklarını belirten Sevgi Ulutaş, "İsmail Erdem Başkan'a bir teklifte bulundum, kendisi gerçekten muazzam bir insanmış bizi çok sevindirdi. Onu çok seviyoruz ve destekliyoruz" şeklinde konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:03 Kaynak: İHA
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