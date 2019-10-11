Son Dakika Haberleri: AK Parti, Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıttı
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AK Parti, Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıttı

15 dakika önce

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için lokma döktü.

AK Parti, Barış Pınarı Harekatı için lokma dağıttı, System.String[]

AK Parti Konak İlçe Başkanlığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı için lokma döktü.

Konak Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte cuman namazı sonrası yaklaşık 3 bin kişiye lokma ikram edildi.

AK Parti İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu vesileyle cuma namazı sonrası lokma dağıttıklarını vurgulayan Sürekli, "İnşallah bu süreci en az sıkıntıyla atlatmak istiyoruz. Dualarımız ordumuz, vatanımız ve milletimiz içindir." dedi.

AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Baştaş ise "Kahraman askerlerimizin Suriye'ye girişinin ve dönüşünün kazasız belasız olması için lokma döküyoruz, Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:57 Kaynak: AA
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