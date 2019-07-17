Son Dakika Haberleri: AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret

3 saat önce

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret, System.String[]
İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.
Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Çandıroğlu'nun, TBMM'deki makamında kendisini ziyaret ettiğini belirtti.
Bartın'daki eğitim yatırımları ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını ve Çandaroğlu'na görevinin hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Tunç, şunları kaydetti:
"Bartın'daki eğitim yatırımlarına hız kesmeden devam ediyoruz. Son olarak Bartın Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yapımını tamamlayarak yeni eğitim ve öğretime hazır hale getirdik. İlimizdeki eğitim yatırımlarımız artarak devam edecektir. Milli Eğitim Müdürümüz Çandıroğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum."
Bilal Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu çoban köpeklerinin yavruları doğmadan satılıyor Selçuk Özdağ: 2011'de AK Parti'ye 50 kişilik liste verdiler, Erdoğan sadece 3 kişiyi listeye aldı Emekli öğretmen kalker kayalarını tarım kirecine dönüştürdü, taleplere yetişemiyor Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 20:14:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Bartın Milletvekili Tunç'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]