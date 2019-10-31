AK Parti Batman İl Başkanlığından kan bağışına destek

AK Parti Batman İl Başkanlığınca Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek sunuldu.

Kızılay binasında kan bağışında bulunan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Bilici, 81 ilde eş zamanlı olarak kan bağışına destek verdiklerini söyledi.



Kızılay Haftasını kutlayan, vatandaşları kan bağışı kampanyasına destek olmaya davet eden Bilici, "Kan bağışı yaparak bir hayat kurtarabiliriz düşüncesiyle kan bağışı programı düzenledik. Kan acil değil sürekli bir ihtiyaçtır. Bir damla kan, bir damla umut olsun. Düzenli kan bağışı yaparak bir insanın hayata tutunmasına yardımcı olabilirsiniz. Unutmayın damarımızdan iyilik akıyor." dedi.

Bilici, Türk Kızılay'ın uluslararası çapta faaliyet gösteren bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türk Kızılay sıkıntısı olan insanlara nerede olursa olsun ulaşan bir yardım kuruluşu. Kızılay kuruluşundaki felsefe ile savaşta ve barışta insancıl yardımı ilke edinmiştir. Bizler de AK Parti teşkilatı olarak, 'Kan ver can kurtar' sloganı ile eş zamanlı kan bağışı etkinliği başlattık. Bu vatandaş olarak en insani görevimiz. Tüm vatandaşlarımızın da bizlere eşlik etmelerini temenni ediyoruz."