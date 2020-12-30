AK Parti Batman Milletvekili Özdemir'den Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş'a ziyaret - Son Dakika

Demirbaş, ziyaretin anısına Özdemir'e Çubuk Agat taşından yapılmış bir tespih hediye etti.

Misli.com 3. Lig'deki Altındağ Spor- Batman Petrol Spor karşılaşmasını izlemek üzere Çubuk'a gelen AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir, daha sonra Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile bir araya geldi.

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