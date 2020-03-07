AK Parti Beypazarı 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığının 7. Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Mehmet Gökgöz seçildi.

Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongreye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, milletvekilleri Emrullah İşler, Nevzat Ceylan, Asuman Erdoğan, Zeynep Yıldız, Barış Aydın ve Arife Polat Düzgün ilçe çevre ilçelerin ilçe başkanları, AK Parti'li belediye başkanları, esnaf odası başkanları ile partililer katıldı.

Partinin Ankara'daki ikinci ilçe kongresinde seçime, mevcut Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz'ün hazırladığı tek listeyle gidildi.

Göreve yeniden seçilen Gökgöz, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da AK Parti iktidarının belirlediği hedefler doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceklerini ifade ederek, kendisine yeniden görev verilmesi dolayısıyla katılımcılara ve delegelere teşekkürlerini bildirdi.