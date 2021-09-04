AK Parti Beyşehir Kadın Kolları'ndan vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

AK Parti Beyşehir Kadın Kolları Başkanlığı tarafından muharrem ayı dolayısıyla aşure etkinliği düzenlendi.

İçerişehir Mahallesi'nde, kazanlarda kaynatılan aşure vatandaşlara yapılan duaların ardından ikram edildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Gülşah Bahçeci, yaptığı konuşmada, muharrem ayı ve aşure geleneğinin İslam dünyasındaki önemine dikkati çekti.

Birlik ve beraberliğin simgesi olan bu mübarek ayda tarihi Eşrefoğlu Camisinin yanında bu etkinliği organize ettiklerini vurgulayan Bahçeci, katılan herkese teşekkür etti.

Etkinliğe, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye Başkanı Adil Bayındır, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Ekiz, İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, AK Parti İlçe Teşkilatı, kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.