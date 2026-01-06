AK Parti Bilecik teşkilatı, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İl Genel Meclis Başkanı Ramazan Kurtulmuş ve İl Yerel Yönetimler Başkanı Zeki Kayadelen'in katılımıyla Bilecik AK Parti İl binasında İl Genel Meclisi üyeleriyle gerçekleştirilen toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda yerel yönetim çalışmaları ve hizmet odaklı projeler ele alındı.
AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Milletimizin beklentisini bilen, sahayı okuyan ve hizmeti merkeze alan bir anlayışla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - BİLECİK
Son Dakika › Yerel › AK Parti Bilecik Teşkilatı Toplandı - Son Dakika
