AK Parti Binasına Taşlı Saldırı: 1 Gözaltı

04.02.2026 19:09
Balıkesir'de AK Parti İlçe Başkanlığına taşlı saldırı yapıldı, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına yönelik taşlı saldırıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde parti binasına yapılan saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen şüphelinin D.Y.B. olduğunu tespit etti. Kimliği belirlenen zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, AK Parti, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

