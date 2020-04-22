AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığı vatandaşlara yardım eli uzatıyor - Son Dakika

AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığı, "Eller Çok Olunca, Yükler Hafifleşir" projesiyle ilçenin 52 mahallesinde 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Daha önce "Kardeşliğimiz Üşümesin" projesi kapsamında köy okullarındaki 1000'den fazla çocuğun bot ihtiyacını karşılayan, yine aynı şekilde elbise ve oyuncak kumbaralarıyla Bozkır'ın 52 mahallesinde ihtiyaç sahiplerine ve çocuklara elbise ile oyuncak yardımı yapan AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanlığı, bu sefer de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların temel ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

AK Parti Bozkır Gençlik Kolları Başkanı Seyit Ali Keleş, "Eller Çok Olunca, Yükler Hafifleşir" projesiyle bu zor günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Onların ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve kendilerini duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz gençler, gücümüzün son damlasına kadar yanınızda olacağız. İnşallah bu sıkıntılı günleri de atlatacağız. Tekrar mutlu ve huzurlu günlerimize döneceğiz. Sizden istediğimiz, evde kal Bozkır. Bu süreçte maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sadettin Saygı'ya şükranlarımızı sunuyorum. Bu çalışmamızı gerçekleştirirken yine bizlerden desteğini esirgemeyen ilçemizde görev yapan çalışanlarımıza ve isminin verilmesini istemeyen birçok esnaf ve büyüğümüze teşekkür ederim."