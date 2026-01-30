AK Parti Bozüyük'te Danışma Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
AK Parti Bozüyük'te Danışma Toplantısı Yapıldı


30.01.2026 09:48
AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığı'nda, Bilecik İl Başkanı ile parti üyelerinin katıldığı toplantı yapıldı.



AK Parti Bozüyük İlçe Başkanlığında danışma toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım ile teşkilatın farklı kademelerinden partililer katıldı. Toplantıda sahadan gelen görüşler ve öneriler ele alınırken, teşkilat çalışmaları ve hedefler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Teşkilatımızın her kademesinden yol arkadaşlarımızla bir araya geldik. Sahadan gelen samimi görüşler, yapıcı öneriler ve ortak hedefler etrafında verimli bir istişare ortamı oluştu. Bozüyük teşkilatımızın ortaya koyduğu bu birlik ve sorumluluk bilinci, davamıza olan inancın en güçlü göstergesidir. Her fikri kıymetli gören, her sesi önemseyen anlayışımızla birlikte üretmeye, birlikte güçlenmeye devam ediyoruz. Toplantının hazırlanmasında ve yürütülmesinde emeği geçen, teşkilatımıza güçlü bir liderlik ortaya koyan Bozüyük İlçe Başkanımız Ersin Çam'a ve katılım sağlayan tüm dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, AK Parti, Politika, Bilecik, Bozüyük, Yerel, Son Dakika



