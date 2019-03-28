Son Dakika Haberleri: AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Haliç'te Kesintisiz Yürüyüş Yolu Olacak.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Haliç'te Kesintisiz Yürüyüş Yolu Olacak.

1 saat önce

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Haliç'te kesintisiz yürüyüş yolu olacak.

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım:
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: " Haliç'te kesintisiz yürüyüş yolu olacak. İnsanlar boysan boya Haliç'i kesintisiz dolaşabilecek." - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:23 Kaynak: İHA

Politika
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