AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Haliç'te Kesintisiz Yürüyüş Yolu Olacak.
1 saat önce
AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: "Haliç'te kesintisiz yürüyüş yolu olacak.
AK Parti
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
: " Haliç
'te kesintisiz yürüyüş yolu olacak. İnsanlar boysan boya Haliç'i kesintisiz dolaşabilecek." - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:23 Kaynak: İHA
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