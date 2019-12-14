AK Parti Çanakkale İl Başkanı belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Politika AK Parti Çanakkale İl Başkanı belli oldu - Son Dakika

AK Parti Çanakkale İl Başkanı belli oldu

6 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına Naim Makas atandı.

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AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına Naim Makas atandı.


Gültekin Yıldız'ın istifasıyla bir süredir boş kalan il başkanlığına Naim Makas atandı. AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "AK Parti Çanakkale İl Başkanı Sn. Av. Gültekin Yıldız'ın istifası ile boşalan AK Parti İl Başkanlığı görevine, Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim Makas'ın ataması yapılmıştır. Kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.


AK Partililer Makas'ı arayarak tebriklerini iletiyorlar. - ÇANAKKALE

Gültekin Yıldız, Çanakkale, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:03 Kaynak: İHA
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