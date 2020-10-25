AK Parti Çankaya İlçe Başkanlığına Mustafa Hasgül yeniden seçildi - Son Dakika

AK Parti Çankaya İlçe Kongresi'nde Mustafa Hasgül, yeniden ilçe başkanı seçildi.
AK Parti Çankaya İlçe Teşkilatının 7. olağan kongre süreci tamamlandı.
Hasgül, kongrede 228 oy alarak yeniden ilçe başkanı oldu.
Kongreye, Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Murat Köse, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ile ilçe başkanları katıldı.
- Kaynak: AA
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