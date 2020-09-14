AK Parti Çayırova ve Darıca ilçe kongreleri - Son Dakika

Darıca Sancaktepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede ise Darıca İlçe Başkanlığı'na Ufuk Acay yeniden seçildi.

Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Ekrem Karahan'ın yeniden aday olmadığı kongrenin divan başkanlığını Halit Çokan yaptı.

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