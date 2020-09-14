AK Parti Çayırova ve Darıca ilçe kongreleri - Son Dakika

AK Parti Çayırova İlçe Başkanlığı'na Servet Günay, Darıca İlçe Başkanlığı'na Ufuk Acay seçildi.
Çayırova Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde Ekrem Karahan'ın yeniden aday olmadığı kongrenin divan başkanlığını Halit Çokan yaptı.
Tek aday Servet Günay'ın ilçe başkanı seçildiği kongrede, yönetim kuruluna Paşa Ali Elmalı, Bünyamin Laçin, Vahit Terzi, Ali Osman Tefil, Salih Ayık, Fikriye Çelik, Hasan Bayraktar, Mehmet Toprak, Zafer Uygun, Bahadır Büyükkeleş, İsrafil Kambul, Nizamettin Günay, Ayşegül Özdemir, Alim Baş, Zerrin Çiçek, Enes Yılmaz, Selim Ekinci, Şevket Külte, Ramazan Kısa, Murat Küçük, Mehmet Bayındır, İlyas Kadik, Ferhat Kalabulut, Erdemir Boy, Hayati Sevindik, Esra Ekinci, Saim Sönmez, Aysel Keskin ve Hümeyra Demir seçildi.
Darıca Sancaktepe Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen kongrede ise Darıca İlçe Başkanlığı'na Ufuk Acay yeniden seçildi.
Acay'ın hazırladığı listeyle Mevlüt Kocagöz, Sinan Ağyar, Köksal Şakar, Hızır Bilgin, Samet Bilgen, Kerime Aslan, Nihat Duman, Veysel Özgür, Sadık Öztürk, Muhammed Çetinkaya, Ayşe Yılmaz Çelik, Ufuk Subaşı, Serdar Şengül, Metehan Taştepe, Mücahit Fırtına, Eyüp Can Baylan, Neşe Coşkun, Halim Ceyran, Kazım Güngör, Kemal Kaval, Ali Güler, Fatma Binali, Eyüp Dağcı, Adem Taşçı, Coşkun Purut, Nurdan Biber, Birsen Şahin, Rüstem Kırkgül, Fatih Gürsoy, yönetim kurulu üyeliklerine getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 11:47 - Kaynak: AA
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