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AK Parti'de ilçe danışma meclisi toplantıları

46 dakika önce

AK Parti'de Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

AK Parti'de ilçe danışma meclisi toplantıları, System.String[]

AK Parti'de Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçe danışma meclisi toplantıları gerçekleştirildi.

AK Parti İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerindeki ilçe danışma meclisi toplantıları İl Başkanı Zihni Çalışkan, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve partililerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalışkan, sadece seçim zamanı değil her zaman sahada olduklarını vurguladı.

Parti teşkilatlarının seçimin hemen ertesi günü aynı kararlı duruş ve azimle çalışmalarını devam ettiğini belirten Çalışkan, "Bu bağlamda danışma toplantılarımıza çok önem veriyoruz. İlçelerimizi tek tek ziyaret ederek, teşkilat mensuplarımızın talep ve önerilerini dinleyip istişarelerde bulunuyoruz. Sorunları bizzat yerinde dinleyerek ilçelerimiz için yapılabilecekleri konuşuyoruz. Sadece seçim zamanı değil her daim hemşehrilerimizle birlikteyiz. İlk günkü aşk ile gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıcakaya, Mihalgazi, AK Parti, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:58 Kaynak: AA
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