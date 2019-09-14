AK Parti'den basın açıklaması

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, son günlerde bazı basın organlarında partilerine karşı asılsız olmayan haberlerin yayınlandığını ifade ederek, "Toplumu yanıltmak, teşkilat mensuplarımızı ve arkadaşlarımızı rencide etmek gazetecilik değildir" dedi.



AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin kuruluşundan bu yana teşkilatlarımızın her kademesinde görev almış olan dava arkadaşlarımızı, art niyetli çevrelerin çarpıtmalarına, gerçek olmayan iddia ve haberlerine konu ederek, itibar ve haysiyetleri ile oynamalarına asla müsaade etmeyeceğiz. Bir biri ile ilgisi olmayan konuları sanki bir biri ile ilgiliymiş gibi kamuoyuna yansıtıp, toplumu yanıltmak, teşkilat mensuplarımızı ve arkadaşlarımızı rencide etmek gazetecilik değildir. 11 Eylül 2019 Çarşamba günü şahsımın ve AK Parti teşkilatımızın ismini kullanan bazı dolandırıcıların para karşılığı iş vaadi ile halkımızı dolandırdıklarını tespit ettik. Bunun üzerine ilgililer hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. İlgililer gözaltına alındı ve bazıları da tutuklandı. Bu konu hakkındaki yargı süreci devam etmektedir. Bu açıklamayı yapmamızın amacı, bugüne kadar teşkilat kadrolarımızda yer almış ve şu anda da görevli bulunan teşkilat mensuplarımızı, töhmet altında bırakarak çıkar elde etmek isteyen dolandırıcılar tarafından yıpratılmasını önlemekti. Her zaman olduğu gibi bir kez daha teşkilatımızda geçmişten bugüne kadar görev alan arkadaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum. Teşkilat mensuplarımızın onur, şeref ve itibarlarını çıkarları uğruna kirletmek isteyen dolandırıcıları hedef alan bu açıklamamızın, hiçbir teşkilat mensubumuzla ilgisi alakası yoktur" dedi.



Açıklamasında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından kongre sürecine giren teşkilatlarımızdaki bayrak değişimi ile görevlerini devredecek arkadaşlarımızı, ismimizi ve partimizin adını kullanan dolandırıcılarla ilişkilendirerek zorlama ve asılsız haberlerin bazı basın yayın organlarında yayınlandığına üzülerek tanık olduk" diyen Türkmenoğlu, mesajının devamında ise "Bazı basın yayın organlarında yayınlanan, doğruluğu olmayan, gerçeklerden çok uzak, çarpıtma ve zorlama haberlerde adı geçen ilçe başkanlarımız başta olmak üzere, teşkilatlarda görev alan arkadaşlarımızın söz konusu açıklamadaki konularla ve iddialarla ilgisi yoktur. Çarpıtma ve yalan haberleri yayınlayan ve ilçe başkanlarımızın onur ve haysiyetlerine leke sürmeye çalışan söz konusu basın yayın organları hakkında gerekli yasal süreçleri başlatacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Konunun hassasiyeti ve önemine binaen kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verdi. - VAN