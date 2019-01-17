Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Erdoğan'lı '10yearschallenge' Paylaşımı

AK Parti'den Erdoğan'lı '10yearschallenge' Paylaşımı

1 saat önce

AK PARTİ'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı.

AK Parti'den Erdoğan'lı '10yearschallenge' Paylaşımı, System.String[]
AK PARTİ'nin Instagram hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 yıl arayla çocuklarla çekilmiş fotoğrafları '10YearsChallenge' etiketiyle paylaşıldı.

AK Parti'nin hesabından paylaşılan fotoğraflar, "#10YearsChallenge" etiketiyle ve "Cumhurbaşkanımız  Recep Tayyip Erdoğan, dünden bugüne çocuklarla" ifadesiyle yayımlandı. Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni aldı, takipçiler tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgilerini ifade ettikleri çok sayıda yorum yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yapılan paylaşımdan foto - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:29 Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanı, Instagram, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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