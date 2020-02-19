AK Parti'den Kırşehir'deki 33 eski ilçe başkanına teşekkür belgesi - Son Dakika

AK Parti Genel Merkezi tarafından Kırşehir'de farklı tarihlerde görev 33 eski ilçe başkanına teşekkür belgesi gönderildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığının ilçelerde düzenlediği toplantılarda, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı olarak gönderilen teşekkür belgeleri teslim edildi.

İl Başkanı Muzaffer Aslan, merkez ilçe başkanlığı toplantısında yaptığı konuşmada, önceki dönemlerde fedakarca görev yapmış ilçe başkanlarının hizmetlerinden dolayı "teşekkürname" adı verilen belgelerle onurlandırıldığını belirtti.

2002 yılında çıktıkları hizmet yolunda fedakarca çalışan her bir AK Partilinin değerli olduğunu vurgulayan Aslan, "Kırşehir teşkilatı olarak her platformda hükümetimizin yatırımlarının şehrimize getirilmesi için öncü olduk. İlçe başkanlarımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız şehre hizmet etme noktasında gayret gösterdi. Kırşehir teşkilatı olarak bizler AK Parti Genel Merkezi olarak ise yöneticilerimiz ahde vefa noktasında asla duyarsız davranmadılar." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından daha önce Kırşehir merkez ilçe başkanı olarak görev yapan 7 partiliye teşekkür belgeleri takdim edildi.

İl Başkanı Muzaffer Aslan eski ilçe başkanlarından Burhan Yıldız'a, Teşkilat Başkanı Berat Bıçakcı, Mehmet Şahin'e, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, Şaban Çelik'e, Belediye Meclisi Grup Başkanı Abubekir Koçyiğit, Hilmi Güzel'e, Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, Şuayip Soysal'a, Eski Çiçekdağı ilçe başkanı Hikmet Kılıç ise Bilgehan Altaş'a belgelerini verdi.