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AK Parti'den Makedonya'ya yardım eli

6 saat önce

Çorumlu hayırseverler, Makedonya'ya yardım eli uzattı.

AK Parti'den Makedonya'ya yardım eli, System.String[]

Çorumlu hayırseverler, Makedonya'ya yardım eli uzattı.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı'nın geçtiğimiz aylarda Makedonya'ya yaptığı ziyarette Küçükreçikalı'lar camilerinin halı ihtiyacı olduğunu ifade ettiler.


Konuyla ilgileneceğini dile getiren Ahlatcı, Türkiye'ye döndüğünde İl yönetim kurulu toplantısında konu gündeme getirdi. Yönetim kurulu kararı ile Kalkan ilinin Reçika köyünde bulunan Küçükreçika caminin halıları alınarak bugün teslim edildi.


Küçükreçika cami yöneticileri Ahlatcı ve ekibine teşekkür etti. - ÇORUM

Makedonya, AK Parti, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:54 Kaynak: İHA
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