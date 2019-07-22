Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

AK Parti'den Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret

1 saat önce

AK Parti Çanakkale milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret ettiler.

AK Parti'den Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret, System.String[]
AK Parti Çanakkale milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret ettiler.

Ziyarette AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Bacak da hazır bulundular. Ziyaret sonunda karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. - ÇANAKKALE
Sedat Murat, Çanakkale, AK Parti, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Toppaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi! Trump'tan, İran'ın "Ajanları yakaladık" iddiasıyla ilgili açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:21:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti'den Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]