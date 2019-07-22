AK Parti'den Rektör Prof. Dr. Sedat Murat'a ziyaret
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AK Parti Çanakkale milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat'ı makamında ziyaret ettiler. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:01 Kaynak: İHA
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