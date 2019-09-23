AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz Açıklaması

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, Afyonkarahisar'da üç gün süren başarılı ve verimli bir bölge toplantısı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Filiz, yaptığı yazılı açıklamada, 20-22 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin başkanlığında Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Bölge Toplantısı düzenlendiğini hatırlattı.

Toplantıda belediyeler arası tecrübe paylaşımı ve belediyelerin merkezi hükümetten beklentilerinin gündeme geldiğini ifade eden Filiz, şunları kaydetti:

"Başarılı belediye başkanlarının tecrübelerini paylaştığı bölge toplantısında liderlik, halkla ilişkiler, etkili iletişim, mevzuat, bütçe ve personel yönetimi alanında uzmanlarca eğitimler verildi. Akıllı Yerel Yönetimler Uygulaması Tanıtımı ile başlayan toplantımızın ilk günü Yusuf Ziya Yılmaz, Tahir Akyürek ve Moderatör Refik Tuzcuoğlu tecrübelerini paylaştı. Toplantımızın 2. gününde Genel Başkan Yardımcımız, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'nin konuşmaları ve değerlendirme toplantısı ile son bulmuştur. Toplantının son günü ise bakan yardımcılarımızın da katılımıyla gerçekleştirilen istişare ve müzakereler ve akabindeki değerlendirme ile üç gün süren bölge toplantımız başarılı ve verimli bir şekilde sona ermiştir."