Son Dakika Haberleri: AK Parti Diyarbakır'daki 3 İlçe İçin Harekete Geçti

AK Parti Diyarbakır'daki 3 İlçe İçin Harekete Geçti

46 dakika önce

AK Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan'ın KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatasını alamayacağına ilişkin itirazda bulundu.

AK Parti Diyarbakır'daki 3 İlçe İçin Harekete Geçti, System.String[]
AK Parti Bağlar Belediye Başkan adayı Hüseyin Beyoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan'ın KHK ile ihraç edildiği gerekçesiyle mazbatasını alamayacağına ilişkin itirazda bulundu. AK Parti yönetimi Eğil ve Hazro için de harekete geçti.

AK Parti'den 31 Mart yerel seçimlerinde Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkan adayı olan Beyoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'na sunulmak üzere İl Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesinde bulundu. Beyoğlu, kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den Bağlar Belediye Başkanı seçilen Zeyyat Ceylan'ın KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiğini ve bu nedenle kendisine mazbata verilmemesi gerektiğini savundu. Beyoğlu, Zeyyat Ceylan yerine seçimlerden ilçede en yüksek ikinci oy alan aday olarak mazbatanın kendisine verilmesini istedi. Beyoğlu, dilekçesinde Malatya'nın bir ilçe mahallesinde muhtar seçilen Hüseyin Arslan'ın KHK ile ihraç edildiği için kendisine mazbata verilmemesini örnek gösterdi.

AK Parti Diyarbakır yönetiminin Eğil ilçesi için de harekete geçtiği öğrenildi. Kesin olmayan sonuçlara göre HDP'den Eğil Belediye Başkan adayı seçilen Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul'un dernek başkanlığından istifa etmediğini savunan yönetim, bu nedenle YSK'ya itirazda bulundu.

Hazro'da çalıntı oy iddiası

AK Parti yönetimi Hazro ilçesi için de çalışma başlattı. Hazro'da kesin olmayan sonuçlara göre HDP'nin adayı Ahmet Çevik Belediye Başkan adayı seçildi. AK Parti İlçe Başkanlığının itirazı sonucu yeniden yapılan oy sayımlarında fark 300'le kadar indi. İlçe yönetimi, çuvallardaki oy pusulalarının kayıp olduğunu öne sürerek YSK'ya itirazda bulundu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:37 Kaynak: İHA

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