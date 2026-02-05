AK Parti Edirne İl Başkanı İba, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında aradan geçen zamana rağmen yaşanan büyük acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

Depremlerin 11 ili etkilediğini ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan İba, söz konusu afetin Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

Depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan İba, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada yer aldığını kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ifade eden İba, "Bu büyük felaket milletimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Ancak devletimiz ve milletimiz omuz omuza vererek yaraları sarmak için eşsiz bir mücadele ortaya koydu. Genciyle yaşlısıyla herkes, acılara ortak olmak ve yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştı." ifadelerini kullandı.

İba, arama kurtarma faaliyetlerinden barınmaya, altyapıdan kalıcı konutların inşasına kadar her alanda yoğun bir seferberlik yürütüldüğünü belirterek, deprem bölgesinde hayatın yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı törende 455 bininci afet konutunun teslim edildiğini anımsatan İba, yürütülen inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 konut ve iş yerinin yapımının tamamlandığını vurguladı.

Afet sonrası süreçte sergilenen birlik ve beraberliğin, Türk milletinin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğinin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan İba, "Aynı acıları bir daha yaşamamak adına afetlere karşı daha dirençli şehirler kurmak ve gerekli tedbirleri almak hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

İba, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini iletti.