AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Keban'da - Son Dakika

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Keban ilçesini ziyaret etti.

Bulut, Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve yeni görevine başlayan Kaymakam Adnan Karaosmaoğlu'nu ziyaret ederek, hayırlı olsun dileğinde bulundu.

Daha sonra AK Parti Keban İlçe Başkanlığında partilerle bir araya gelen Bulut, burada yaptığı konuşmada, "Depremin yaralarını sarmak hem de pandemi ile mücadele etmek, herkesin psikolojisini, ekonomisini zorlayan bir şey, ama Allaha hamd olsun ki böyle bir dönemde dahi vatandaşımızın her şeyine koşan, her şeyine yetişen, yetişmeye çalışan bir hükümetimiz var." dedi.