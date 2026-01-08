AK Parti Emekli Aylığını Yükseltiyor

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun teklifini yarın TBMM Başkanlığı'na sunacak.

AK Parti, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine ilişkin düzenlemeyi de içeren yaklaşık 15 maddelik kanun teklifinin hazırlıklarını tamamladı. Teklif, yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Söz konusu teklifte ayrıca, asgari ücret işveren desteğinin 1270 liraya çıkarılmasına yönelik düzenleme de yer alacak.