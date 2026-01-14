AK Parti Eskişehir'de Revizyon - Son Dakika
AK Parti Eskişehir'de Revizyon

14.01.2026 15:31
AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nda yürütme kurulu atamaları yapıldı, yeni isimler belirlendi.

AK Parti Odunpazarı ve Tepebaşı ilçe başkanlıklarına yapılan atamaların ardından İl Yürütme Kurulunda görevlendirilen yeni isimler belli oldu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütmede yapılan revizyon kapsamında, Odunpazarı İlçe Başkanı olan Mustafa Kemal Bandırma'nın sürdürdüğü Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı görevine Abdulkadir Sönmez, Tepebaşı İlçe Başkanı olan Serhat Tunç'un sürdürdüğü AR-GE Başkanlığı görevine ise Fatih Mehmet Özlü atandı.

Albayrak'ın başkanlığındaki yeni Yürütme Kurulu listesinde görev dağılımı şu şekilde oldu:

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı - Burçin Acar

Teşkilat Başkanı - Erkan Koca

Seçim İşleri Başkanı - Halide Akay

Tanıtım ve Medya Başkanı - Muhsin Cihan

Dış İlişkiler Başkanı - Furkan Ay

Sosyal Politikalar Başkanı - Halil İbrahim Taşdöner

Yerel Yönetimler Başkanı - Şükrü Akbıyık

Ekonomi İşleri Başkanı - Serkan Dağ

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Abdulkadir Sönmez

Mali ve İdari İşler Başkanı - Halil Karahisar

AR-GE Başkanı - Fatih Mehmet Özlü

İnsan Hakları Başkanı - Işın Mediha Haskol Şahin

Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı - Abdullah Törü

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı - Fatih Gürbüzer

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı - Metin Bilgesoy

Sağlık Politikaları Başkanı - Ayhan İnan

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı - Cevahir Manas

İl Sekreteri - Esat Girgin - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

