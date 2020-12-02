AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Çoban'dan Dünya Engelliler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Eskişehir Engelliler Koordinasyon Başkanı Soner Çoban, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çoban, mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetinin çağdaş ve sosyal devlet olma anlayışından yola çıkarak iktidarda bulunduğu 18 yılda engelli vatandaşlara çok değer verdiğini belirterek, eğitim, sağlık, barınma, ekonomik, istihdam, sosyal ve kültürel faaliyetlerde adeta reform adımları atılarak engellilerin yaşam kalitesinin yükseltildiğini vurguladı.

AK Parti'nin engellilerin sorunlarına öncelik verip, çözüm noktasında ivedilikle davrandığını ifade eden Çoban, şunları kaydetti:

"Değerli engelli vatandaşlarım AK Parti hükümeti öncesi engelliler adeta görmezden gelinirdi. Engelli vatandaşlarımız sokağa çıkamıyor adeta evde saklanıyorlardı. Şimdi ise devletimizin verdiği destek ekonomik destek ile toplum içine katıldılar. Kamuda çalışan engelli kardeşlerimiz sayısı 58 bin ile tam 12 katına çıkarıldı. Evde bakım ücreti Türkiye genelinde 600 bini aşkın aileye her ay 1500 lira verilmekte, yine 2022 lira engelli aylığına ona keza... Şehrimizde il teşkilatı olarak engelli vatandaşlarımızın kamuda karşılaştıkları sorunların giderilmesi konusunda onlara destek vermekteyiz. Unutmayalım ki bir saniye sonrası bile ne olacağımız asla belli değil bu yüzden empati kurarak engellilere pozitif yaklaşınız. Güçlü engelli, güçlü Türkiye dilekleriyle engelsiz yarınlar dilerim."