AK Parti İl Başkanı Çalışkan: "Eskişehir Şehir Hastanesi 4 yılda 7 milyon hastaya hizmet verdi"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, Eskişehir Şehir Hastanesine ilişkin açıklamada bulundu.

Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Şehir Hastanesinin kent için çok büyük bir kazanım olduğunu belirterek hastanenin Sağlık Bakanlığının sağlıkta kalite değerlendirmesinde 100 puan üzerinden 98,91 puan aldığını kaydetti.

Çalışkan, şunları bildirdi:

"Eskişehir Şehir Hastanesi de hizmete başlayan en büyük şehir hastanelerinden biri. Tabii ki yerel yöneticiler tarafından hastane bağlantı yolları ile ilgili vazifesi olan konularda duyarsız kalmasını, muhalefet vekillerinin hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan konularla karalamaya yönelik algı yaratmaya çalışmalarını unutmuş değiliz. Eskişehir Şehir Hastanesi son 4 yıldır 7 milyon hastaya hizmet vermiş durumda. Yanık, obezite, kronik kalp merkezi gibi özel birimleriyle hizmet veren hastanede 354 hekim ve 2 bin 371 sağlık personeli görev yapıyor. Hastane 4 yıllık süreçte yüzde 75 yatak ve yüzde 80 yoğun bakım doluluk oranı gördü.

1081 yatak kapasitesiyle açılan hastanenin kapasitesi, bakanlık ve hayırseverlerin desteğiyle 1235'e yükseltildi. Pandemide 117 olan yetişkin yoğun bakım ünitesi 237'ye yükseldi. 2018 yılından bu zamana kadar 18 bin 500 anne, bebeğini bu hastanede dünyaya getirdi. Hastanenin konaklama koşulları da 5 yıldızlı otellerle yaraşır cinsten. Şehrimize bu hizmeti kazandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanlarımıza ve Sayın Bakanımız Nabi Avcı'ya tekrar teşekkür ediyorum."