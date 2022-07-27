AK Parti Milletvekili Günay'dan teşkilat üyelerine ziyaret - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Günay'dan teşkilat üyelerine ziyaret

27.07.2022 10:00
AK Parti Milletvekili Günay'dan teşkilat üyelerine ziyaret

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hasan Karacak, Metin Tezişçi, Süleyman Reyhan, Yılmaz Şahin, Seval Güler ve Ahmet Akpınar'ı iş yerlerinde ziyaret etti.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti İl Başkan Yardımcıları Hasan Karacak, Metin Tezişçi, Süleyman Reyhan, Yılmaz Şahin, Seval Güler ve Ahmet Akpınar'ı iş yerlerinde ziyaret etti.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerin ardından değerlendirmede bulunan Günay, saha çalışmalarının yanı sıra teşkilat üyelerini de ziyaret ettiğini bildirdi.

Günay, il yönetimiyle başladığı ziyaretlerde teşkilatın her kademesine ulaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Şehrimizin sorunları ve partimizin çalışma programları hakkında detaylı bilgiler almak ve yol haritamızı belirlemek amaçlı ziyaretlerin verimli olduğuna inanıyorum. Ayrıca hep teşkilat programlarında ve il başkanlığında bir araya geldiğimiz il yürütme ve yönetim kurulu üyelerimizi kendi iş yerlerinde ziyaret etmek ve sohbet etmek benim çok özel oldu. Diğer yandan vatandaşlarımız ile farklı programlar yapıyoruz. Tabi dış ilçelerimizi unutmuyor, projelerimizi takip ediyor ve yerinde inceliyoruz. Hepimizin amacı hemşerilerimizin sorunlarını yakından takip etmek, ilgili mercilere iletmek ve çözüm üretmek. Bunun yanı sıra 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde sayın Cumhurbaşkanımıza en büyük desteği vermek. Bunun için sahadayız ve olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Milletvekili Günay'dan teşkilat üyelerine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Günay'dan teşkilat üyelerine ziyaret - Son Dakika
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