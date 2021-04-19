AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyelerinden Ilıca'da inceleme - Son Dakika

AK Parti Gediz İlçe Teşkilatı üyeleri, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak ile birlikte Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. etap çalışmalarını yerinde inceledi.

Gediz'in çehresini değiştirecek ve termal turizm alanında marka haline gelecek olan Gediz Ilıca Termal Tatil Köyü 1. Etap Projesi inşaatını gezerek incelemelerde bulunan Başkan Akçadurak, Başkan Erkan, AK Parti Gediz Ailesi ve Meclis Üyeleri yetkililerden bilgi alarak fikir alışverişinde bulundular.

Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap inşaatlarının planlanan sürede devam ettiğini belirten Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak; "Gediz Termal Tatil Köyü 1. Etap projesi çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında erkek ve bayan hamamları, aquapark, camii, restoran ve ticaret alanları inşaatlarını belirlenen sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Gediz Belediyesi olarak Termal turizmde marka atılımlar yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Yürütülen çalışmalara ek olarak, mevcut tesislere nicelik ve nitelik kazandıklarına dikkat çeken Başkan Akçadurak, "Gediz Termal Tatil Köyü birinci etap inşaat çalışmaları tamamlandığında Ülkemiz ve bölgemiz ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA