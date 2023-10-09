AK Partili gençlik kolları başkanının düğününde 4.5 milyon liralık takı takıldı - Son Dakika

AK Partili gençlik kolları başkanının düğününde 4.5 milyon liralık takı takıldı

Son Güncelleme: 09.10.2023 15:24

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan, Şırnak'ın Uludere ilçesinde gerçekleştirilen düğünde evlendi. Goyan aşiretine mensup Çalışkan'ın düğününde 4.5 milyon liralık takı takıldı.

Şırnak Uludere'de Goyan aşiretine mensup Naif Çalışkan'ın oğlu AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Çalışkan ile Nazlıhan Tonğ dünya evine girdi. İki gün iki gece süren düğünde gelin ve damada 4.5 milyon altın ve para takıldı.

AK Partili gençlik kolları başkanı aşiret düğünüyle evlendi! Takılan takı dudak uçuklattı

ASIRLIK GELENEKLER YAŞATILDI

Binlerce davetlinin katıldığı düğünde asırlık gelenekleri yaşatmaya çalışan aile, atı yıkayıp hazırladıktan sonra yöresel kıyafetleri ile Kürtçe şarkılar eşliğinde gelini düğün alanına getirdi. Gelin ve damat alana girmeden koç kesildi. Damat ve geline uğur getirsin diye alınlarına kan vuruldu.

AK Partili gençlik kolları başkanı aşiret düğünüyle evlendi! Takılan takı dudak uçuklattı

"HERKESİ TANIYORUZ"

Düğünde konuşan baba Naif Çalışkan, ilçenin çok küçük olduğunu, bu yüzden herkesi tanıdıklarını belirterek, "Düğünlerine gidiyoruz. Onlar da bugün oğlumun düğününe geldi, herkese çok teşekkür ederim. Herkesten Allah razı olsun" dedi.

AK Partili gençlik kolları başkanı aşiret düğünüyle evlendi! Takılan takı dudak uçuklattı

"ALLAH RAZI OLSUN"

Damat Mustafa Çalışkan ise gelenekleri yaşattıklarını dile getirerek, "Eski düğün geleneklerinden biri de gelin alma ve koç kesmenin yanı sıra damadın evinde toplanıp şarkılar söyleniyor. Bu kültürün kaybolmaması için herkes düğününde bunları yapıyor. Damat ve geline 3 aşamada takı takılıyor. Toplam 4,5 milyon takı geldi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim" diye konuştu.

AK Partili gençlik kolları başkanı aşiret düğünüyle evlendi! Takılan takı dudak uçuklattı
AK Partili gençlik kolları başkanı aşiret düğünüyle evlendi! Takılan takı dudak uçuklattı

Mustafa Çalışkan, AK Parti, Gençlik, Yaşam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Partili gençlik kolları başkanının düğününde 4.5 milyon liralık takı takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Partili gençlik kolları başkanının düğününde 4.5 milyon liralık takı takıldı - Son Dakika
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