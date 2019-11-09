Son Dakika Haberleri: AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret
Son Dakika Güncel AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

6 saat önce

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.

AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret, System.String[]

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.


Hastalarla yakından ilgilenen ve kandillerini tebrik eden Gençlik Kolları üyeleri, gece boyunca ziyaretlerine devam etti. - ÇANAKKALE

Mevlid Kandili, Çanakkale, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
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