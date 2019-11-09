AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret
6 saat önce
AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 11:11 Kaynak: İHA
AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.
Hastalarla yakından ilgilenen ve kandillerini tebrik eden Gençlik Kolları üyeleri, gece boyunca ziyaretlerine devam etti. - ÇANAKKALE
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