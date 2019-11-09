AK Parti Gençlik Kollarından kandil gecesi hastalara ziyaret

AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Balık ve yönetim kurulu üyeleri, Mevlid Kandili gecesi Çanakkale'deki hastanelerde hastaları ziyaret etti.



Hastalarla yakından ilgilenen ve kandillerini tebrik eden Gençlik Kolları üyeleri, gece boyunca ziyaretlerine devam etti. - ÇANAKKALE