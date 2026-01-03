AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber, bütün meselesi Silivri'nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı olarak küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde inisiyatif alan erdemli bir dış politikaya dayalı saygın bir liderler diplomasisi yürütmektedir. Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber, bütün meselesi Silivri'nin sözcülüğünden ibaret olanların, ötesinde dış politikaya ilişkin hiçbir vizyonu olmayanların söylediği sözler lafügüzaftır" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: 'Dünya ve ülke gerçeklerinden bihaber olanların söylediği sözler lafügüzaftır' - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.