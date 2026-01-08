AK Parti Genel Başkan Vekili Ala: "Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor"

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Özel'in her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdığını ve yalana sarıldığını belirten Ala, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çirkin ve seviyesiz itham ve iftiraların sözcülüğünü yapmakta ısrar ediyor. Siyaset üretememenin, uluslararası düzeyde saygınlık elde edemememin hıncıyla her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor, yalana sarılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki stratejik duruşunu anlamak için siyasi akıl ve devlet tecrübesi gerekir. Küresel satranç tahtasını karalama tahtası sanan Özgür Özel'in sözleri, ancak kendi siyasi iflasının ilanıdır. Dünya gelişmelerini izlemek şöyle dursun, kendi hezeyanlarının içinde kaybolmuş durumda. Siyaset, bu tür düzeysiz iddiaları ciddiye alacak kadar hafif değildir." - ANKARA