AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni Ziyaret Etti
10 dakika önce
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.
AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş
, İnönü
Savaşları Bozüyük
Şehitliği'ni ziyaret ederek şehitler için dua etti.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, bir dizi ziyaret, açılış ve miting için geldiği Eskişehir
'de ilk olarak İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş'a ziyaretinde AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı
ve Emine Nur Günay
, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt
, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, AK Parti Bozüyük İlçe Teşkilatı üyeleri ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. 18 Mart Çanakkale Zaferi
ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitliği gezen Kurtulmuş, şehitlerin mezarlarına karanfil koyarak mezarları suladı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duaların ardından İnönü Savaşları Bozüyük Şehitliği'ndeki program sona erdi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:04 Kaynak: İHA
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