AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da konuştu Açıklaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar, Erzincan'da konuştu Açıklaması

30.01.2026 19:31
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, "Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz. 2,5 milyar nüfusu temsil eden müslüman dünyasının, ümmetin diye ifade edebileceğimiz bir lideri var. Dolayısıyla çok uzaklara gitmeye gerek yok. 2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim olacak Allah'ın izniyle." dedi.

Acar, Erzincan'da düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 11,5 milyon üyesi ve 450 bin görevli partili dışarıya açılan yüzü olmanın sorumluluğunu ve yükünü omuzlanmış bir yıl geçirdiklerini söyledi.

Sokakta gidilmemiş bir kapının, sıkılmamış bir elin olmaması gerektiğini ifade eden Acar, "Önümüzde zorlu bir mücadele daha var. 2028'de yine bir seçim ve tezviratla asla hak etmedikleri bu millete çıkıp meydanlarda, gördüğünüz gibi hiçbir iddiası, memleket için derdinin hiç asla gündemine dahi alınmadığı Silivri'deki yolsuzlukla itham edilen ve iddianamelerin de ortada olduğu bir sürü ithama cevap vermek yerine sadece ve sadece ana muhalefet partisinin, bir adamın arkasından Silivri'ye bakmasının sonucuyla gidilen bir seçimden bahsediyoruz. Burada işimiz yine kendimizi anlatmak üzerine çok zor olacak. Tezviratlara, yalana, yolsuzluğa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

2028 seçimlerinde adaylarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunun altını çizen Acar, şunları kaydetti:

"Liderimiz belli, vatandaşa dokunmuşuz. Anadolu'nun bizatihi kendisi olmuşuz. Zaten böyle bir durumu doğru şekliyle anlatabiliyorsak ne ala. Cumhurbaşkanımız tekrar tekrar anlatmamızı tavsiye ediyor. Anlatacak çok şeyimiz var. 'Durmak yok yola devam'ın bir karşılığı var. 'Yaparsa AK Parti yapar'ın bir anlamı var. Tabii ki kusursuz değiliz. Beşeriz, hatalarımız, eksiklerimiz muhakkak var. Bunları tamamlamak için başımızda çok üst düzeyde bir profile ulaşmış olan, çok tecrübeli bir liderimiz var. Sadece bunu anlatmamız kafi. Tüm dünyada en çok sevilen liderden, gönül bağı olan bir kişiden bahsediyoruz. 2,5 milyar nüfusu temsil eden Müslüman dünyasının, ümmetin diye ifade edebileceğimiz bir lideri var. Dolayısıyla çok uzaklara gitmeye gerek yok. 2028 yılı bizim en kolay geçireceğimiz seçim olacak Allah'ın izniyle."

Acar, konuşmasının ardından partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı. AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı tarafından da Acar'a hediye takdim edildi.

Programa, Erzincan Koordinatörü AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcıları ve partililer katıldı.

Acar, daha sonra Erzincan Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret ederek kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yerel ve ulusal medyanın büyük sorumluluğu olduğunu hatırlatan Acar, "AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı olarak ulusal ve yerel basının yaşamış olduğu sıkıntıların farkındayız. Bizler, basın mensuplarımızın mesleklerini daha sağlıklı şartlar altında icra edebilmeleri, haklarının güçlendirilmesi, tüm sorunlarının giderilmesi noktasında sorumluluk almaya devam edeceğiz. Daha güçlü, daha nitelikli ve daha etkin bir medya ortamının oluşmasına da bundan önce yaptığımız gibi katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Faruk Acar, Erzincan, Politika, AK Parti, Medya, Son Dakika

