AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Siyaset Akademisi Sertifika Töreni"nde konuştu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, "Siyaset Akademisi Sertifika Töreni"nde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençlik merkezleri üzerinden toplumun değerlerini içselleştirmiş gençler yetiştirip, topluma ve insana faydalı olması için uğraşırken, bazı zihniyetler gençlik merkezlerinde genç beyinleri zehirleyip, dağa götürmenin peşinde oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Gençlik merkezleri üzerinden toplumun değerlerini içselleştirmiş gençler yetiştirip, topluma ve insana faydalı olması için uğraşırken, bazı zihniyetler gençlik merkezlerinde genç beyinleri zehirleyip, dağa götürmenin peşinde oldu." dedi.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında gerçekleştirilen "Siyaset Akademisi'nin 19. Dönem Sertifika Töreni"nde konuşan Dağ, bugüne kadar akademiden 80 bine yakın kişinin mezun olduğunu söyledi.

19. dönemde Türkiye'de 12 bin 400 kişiyi akademiden mezun edeceklerini bildiren Dağ, Diyarbakır'dan da 450 kişiye sertifika vereceklerini aktardı.

Siyaset Akademisi'nin, siyasette çok ayrı bir vizyon ortaya koyduğuna işaret eden Dağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her gün yeni bir şeyler öğrenerek akademinin içerisinde bulunuyoruz. İşin içine girince çok ciddi organizasyon gerektiren bir çalışma. Bugüne kadar birçok konuda vizyon projeler ortaya koyan AK Parti, aslında siyaset akademisiyle de vizyonunu ortaya koyuyor. Diğer partiler de siyaset akademisi yaptılar ama bu denli bir organizasyon işine giremediler. Onlar sadece birkaç gün, hafta sonu Anadolu'daki teşkilatlarını Ankara'ya davet ederek, organizasyonu gerçekleştirdiler. Bugüne kadar bu çalışmanın uğraşını verdiğimiz gibi bundan sonra da vermeye devam edeceğiz."

Dağ, sadece dış ve iç politika dersleri vermediklerini, değerler ve kültür eğitimini de önemsediklerini ifade etti.

Diyarbakır ve Mardin'de gençlik merkezleri kurduklarını anlatan Dağ, "Gençlik merkezleri üzerinden toplumun değerlerini içselleştirmiş gençler yetiştirip, topluma ve insana faydalı olması için uğraşırken, bazı zihniyetler gençlik merkezlerinde genç beyinleri zehirleyip, dağa götürmenin peşinde oldu. Diyarbakır'da 1 yılı aşkın süredir 'Evlatlarımızı geri istiyoruz.' diyen annelere kalpten destek veren taraflar ne tarafta, bunlara kayıtsız kalanlar ne tarafta siz karar verin. Her şey açıkça ortada." ifadelerini kullandı.

"Bugün Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'de yürüttüğümüz politikaya karşı ortaya konulan engelleme çalışmaları ve muhalefetin de ısrarla 'Yalnız kaldınız.' söylemleri var." ifadesini kullanan Dağ, ülkenin menfaatini savunmak zorunda olduklarını vurguladı.

Dağ, daha sonra AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak'ın da aralarında yer aldığı akademi mezunlarına sertifikalarını verdi.

Törene, AK Parti milletvekilleri Ebubekir Bal, Oya Eronat, Mehmet Şükrü Erdinç, Ekrem Çelebi ve partililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni nde konuştu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, Siyaset Akademisi Sertifika Töreni nde konuştu

Diyarbakır, AK Parti, Siyaset, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, 'Siyaset Akademisi Sertifika Töreni'nde konuştu - Son Dakika

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