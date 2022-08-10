AK Parti'li Hamza Dağ, Tuzla'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li Hamza Dağ, Tuzla'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması

10.08.2022 09:53

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı, 'YSK'nin elinde dahi bizdeki veriler yok.' diyerek 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "CHP Genel Başkanı, 'YSK'nin elinde dahi bizdeki veriler yok.' diyerek 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz." dedi.

Dağ, "Yüz Yüze 100 Gün" Tuzla programı kapsamında İçmeler Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra İçmeler Mahallesi Meydanı'ndaki AK Nokta'da vatandaşlarla bir araya gelen Dağ, AK Parti'nin kurulduğu ilk günden itibaren milletiyle iç içe olduğunu vurguladı.

Hamza Dağ, " Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yılı aşkın siyaseti de buna dönük bir siyasettir. Pandemi etkisini azaltır azaltmaz hızla vatandaşlarımızla bir araya gelmeye başladık. Türkiye'nin her yerinde teşkilatımız, milletimizle bir arada oluyor." diye konuştu.

AK Parti milletin derdiyle dertlenirken, muhalefetin nelerle iştigal ettiğinin ortada olduğunu aktaran Dağ, "HDP'nin, hem Diyarbakır hem İstanbul mitinginde CHP ve İYİ Parti'ye çağrıları olmuştu. Bu çağrılarla ilgili ne CHP'den ne İYİ Parti'den bu vakte kadar hiçbir ses çıkmadığını görüyoruz. 'Helalleşme' adı altında söylenen sözlere HDP'den birtakım sözler ortaya konulmasına rağmen CHP veya İYİ Parti bu konuda üç maymunu oynamaya devam ediyor. Yine muhalefetin 6'lı masa temsilcilerinden biri olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı, bir gazeteciyi canlı yayında tartaklıyor ve konuyla ilgili bugüne kadar kınamayla alakalı bir söz ortaya konulmadığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sokak sokak, cadde cadde gezmeye devam ediyoruz"

Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkede kaos oluşturmak için insanları elektrik faturalarını ödememeye davet ettiğini söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkımızdan bu çağrıya hiçbir şekilde destek gelmeyince 'Elektriği kesilmiş insanların evlerini ziyaret ediyorum.' diye bir süreç başlattı ve bazı ziyaretleri oldu. Ankara'da ziyaret etmiş olduğu evin elektriğinin kesik olmadığı, kendileri tarafından birtakım vaatlerde bulunulduğu, bu vaatlerin de yerine getirilmediği, ziyaret etmiş oldukları ev tarafından belirtilmesine rağmen Kılıçdaroğlu'ndan konuyla alakalı bir açıklama zaten beklemiyoruz da utanmaya dair bir hareket de şu ana kadar görmedik. Meclis'te 'CHP'ye katıldı' diye rozet takmış oldukları muhtarın, 'Kayseri'de beni birtakım vaatlerle kandırdılar. Ben MHP üyesiyim, CHP'ye üye de olmadım.' açıklamasına rağmen yine CHP'den bu dakikaya kadar bir açıklama görmedik."

Dağ, 20 yıldır iktidar olan ve ülkenin her karışında hizmetleri bulunan bir siyasi parti olarak, sokak sokak, cadde cadde gezmeye devam ettiklerinin altını çizerek "Yeni meseleleri gündemimize alıyor, bunlarla ilgili çözümler üretiyoruz. Ancak karşı tarafta darmadağın olmuş, birbirlerine sürekli laf atan, yalan üzerine inşa edilen ve kabadayılık yapan bir yedili masa görüyoruz. CHP Genel Başkanı, 'YSK'nin elinde dahi bizdeki veriler yok' diyerek, 60 milyona yakın seçmenimizin kişisel verilerini bir şekilde aldıklarını ifade etmiştir. Bu çok ciddi bir meseledir. Bunun üzerine biz sonuna kadar gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ, son 5 günde muhalefetin kabadayılıkla, yalanla, birbirlerine birtakım ithamlarla ve kişisel verileri ele geçirmekle gündem olduğunu, bunun da kamuoyu tarafından dikkate alınması gerektiğini söyledi.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hamza Dağ, AK Parti, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Hamza Dağ, Tuzla'da vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

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