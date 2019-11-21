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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Erzurum'da

6 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Erzurum'da, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.

Bazı programlar için Erzurum'a gelen Yazıcı, makamında ziyaret ettiği Sekmen'den, Belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yazıcı burada yaptığı açıklamada, belediyelerin uyum içerisinde çalışmasının şehre olumlu yansıdığını söyledi.

Yatırımların olumlu sonuçlarının vatandaşın yüzüne mutluluk olarak yansıdığını belirten Yazıcı, "Erzurum'un kalkınması ülke ekonomisinin kalkınması anlamına geliyor. Belediyelerimizin kamu kurumları ile olumlu ve uyumlu çalışmaları şehirlerin kalkınmasını sağlıyor." dedi.

Yazıcı ve beraberindekiler daha sonra Vali Okay Memiş'i ziyaret etti.

Ziyaretlerde Yazıcı'ya, eski İçişleri Bakanları AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve Sebahattin Öztürk'ün yanı sıra eski Erzurum Valisi Ahmet Altıparmak eşlik etti.

Mehmet Sekmen, Hayati Yazıcı, AK Parti, Erzurum, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 06:28 Kaynak: AA
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